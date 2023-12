Percy Jackson, Mondadori lancia la nuova edizione dei libri in vista della serie tv Disney

Quest'oggi hanno fatto il loro debutto su Disney+ i primi due episodi di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, che diversi anni dopo le bistrattate riduzioni cinematografiche tornano nella serie prodotta e soprattutto approvata dal suo autore, Rick Riordan. Per l'occasione, Mondadori ha pubblicato le nuove edizioni dei libri dello scrittore.

Esatto, proprio in concomitanza con l'arrivo della nuova serie in live-action su Disney+ con protagonista il giovane Walker Scobell, Mondadori ha pubblicato le sue nuove edizioni dell'intera saga di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo. Tutti i libri della saga sono arrivati infatti in una particolarissima nuova edizione all'interno dell'etichetta Oscar Bestseller. All'interno dell'edizione tutti i romanzi della serie: Il ladro di fulmini, Il mare dei mostri, La maledizione del Titano, La battaglia del labirinto e Lo scontro finale.

Tornando allo show Disney, gli showrunner di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo sono Jonathon E. Steinberg e Dan Shotz, un duo che ha lavorato insieme a numerosi progetti negli ultimi due decenni. Steinberg è stato in passato co-creatore e sceneggiatore di episodi di serie come Jericho e, soprattutto, Black Sails, oltre che sceneggiatore di See and The Old Man. Shotz è stato anche produttore esecutivo e scrittore di questi show.

Inoltre, Rick Riordan, scrittore della serie di libri di Percy Jackson, ha svolto un ruolo importante nella produzione della serie TV. Sia lui che Steinberg hanno co-scritto l'episodio pilota e la Bibbia della serie, un documento che pianifica le trame principali della prima stagione e le potenziali idee per le stagioni future. Al momento Percy Jackson è stato accolto molto positivamente dalla critica, che ha portato a un punteggio altissimo su Rotten Tomatoes, quindi le probabilità di vedere altre stagioni della serie sono molto alte.

James Bobin, regista del film live-action di successo Dora e la città perduta (2019), è il regista dell'episodio pilota. Inoltre, Anders Engström (See) e Jet Wilkinson (The Old Man) hanno diretto due episodi ciascuno. La serie è scritta da Monica Owusu-Breen, Daphne Olive, Stewart Strandberg, Zoë Neary, Joe Tracz e Xavier Stiles. I produttori esecutivi della serie sono Steinberg, Shotz, Bobin, Riordan, Engström, Wilkinson e Owusu-Breen, oltre a Rebecca Riordan, Bert Salke, Jim Rowe, Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell e D.J. Goldberg.