Percy Jackson, Netflix si arrende a Disney+: ufficialmente cancellati i film spin-off

Percy Jackson è di certo uno di quei franchise che si possono definire altamente riconoscibili da parte del pubblico di massa. Questo non solo grazie ai romanzi originali di Rick Riordan, ma anche per merito delle diverse trasposizioni in live-action che ne sono derivate e che hanno aiutato ad accentuare il successo del prodotto.

Ecco quindi che, mentre vi invitiamo a leggere la nostra recensione del film di Percy Jackson, sembra che invece la trasposizione per il piccolo schermo, e disponibile su Disney+, sia riuscita a far breccia nel cuore di molti.

Questo potrebbe portare certamente verso una estensione del franchise, cosa che stava già tentando di fare Netflix quando si è presa l'incarico di realizzare l'adattamento dei libri "Kane Chronicles" attraverso una trilogia di film, ma purtroppo secondo le ultime notizie pare che il tutto sia stato bloccato.

Secondo quanto avrebbe detto lo stesso Riordan durante una conversazione con dei fan: "Netflix ha deciso di non proseguire, dopo aver provato per due anni a sviluppare una sceneggiatura che potesse funzionare".

Di certo si tratta di una bella occasione mancata, ma c'è pur sempre una nuova manciata di episodi della serie Percy Jackson a consolare gli appassionati. Voi che ne dite? Avreste voluto vedere anche dei nuovi film dedicati al franchise?