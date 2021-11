Percy Jackson, nessuna notizia al Disney+ Day: i fan chiedono spiegazioni

Sebbene la stesura dello script della serie dedicata a Percy Jackson prosegua a pieno ritmo , per il momento abbiamo ben poche informazioni a nostra disposizione. Staremo a vedere se nelle prossime settimane magari proprio lo stesso Rick Riordan riuscirà a condividere qualche novità in merito alla serie attualmente in produzione per Disney+ che dovrebbe concentrarsi sul primo libro della saga intitolato Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il ladro di fulmini .

if we don’t get percy jackson news thsi disney+ day i will riot — jack (taylor’s version)🧣 (@jackoween) November 12, 2021

IS DISNEY+ DAY DONE WOAH WHERES MY PERCY JACKSON NEWS pic.twitter.com/HCKEAKcXMo — cay (@koralinadean) November 12, 2021

Was there actually no Percy Jackson news for Disney+ day??? — Keirnan (@Keirnan_) November 13, 2021

I won't lie that I was disappointed we didn't get any new info about the Percy Jackson TV series from Disney Plus Day. It was announced like a year ago but we still don't know who the cast is or have seen any footage or anything like that. — CCTakato 🏳️‍🌈 (@CCTakato) November 13, 2021

was quite dissapointed when I saw percy jackson trending bc I thought they said something about it at disney+ day but it was just people talking about how they didn't say anything — R (@evilmuppet_) November 13, 2021