Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo diventerà una serie tv?

I romanzi di Rick Riordan ebbero un grande successo nei primi anni 2000. Tanto che ottennero degli adattamenti cinematografici intitolati "Il ladro di fulmini", diretto dal grande Chris Columbus e "Il mare di mostri", diretto da Thor Freudenthal. Potrebbe non essere finita qui: alcune indiscrezioni vedrebbero il ritorno di Percy Jackson.

Questa volta si parla di una serie televisiva. Per il momento non c'è nulla di confermato, ma c'è da dire che le voci di corridoio hanno iniziato a palesarsi sul finire del 2019. Secondo il sito We Got This Covered ci sarebbero stati dei nuovi piani per un adattamento televisivo che sostituisse completamente i primi due film. Un reboot, insomma. Dato che 20th Century Fox è stata acquisita da Disney potrebbe trattarsi di un prodotto che si sposa bene con la nuova piattaforma Disney+. Proprio a questo proposito, in quel periodo erano arrivati dei nuovi indizi dall'ideatore di Percy Jackson in persona, che si riferivano ad un incontro avvenuto con i vertici Disney: "Ho avuto delle piacevoli riunioni con Disney oggi. È ancora troppo presto per sapere se e cosa potrebbe venirne fuori, ma per ora andrò avanti così!"

Lo scrittore è stato contattato per discutere di un nuovo adattamento dei suoi romanzi? Sebbene i fan abbiano ormai perso la speranza di vedere un sequel cinematografico di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri, Disney potrebbe comunque prendere a piene mani dagli altri tre romanzi principali lasciati in sospeso: La maledizione del Titano, La battaglia del labirinto e Lo scontro finale.

Cosa ne pensate? I romanzi di avventura legati alla mitologia greca si meriterebbero una nuova possibilità? Per approfondire vi rimandiamo alla recensione di Percy Jackson e gli dei dell Olimpo, il primo film uscito nel 2010.