Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: quest, divinità e tanto fantasy nel trailer finale

In questi minuti la piattaforma di streaming on demand Disney+ ha pubblicato il trailer finale di Percy Jackson e Gli Dei dell'Olimpo, nuova serie tv live-action arrivo in esclusiva per tutti gli abbonati a partire dal prossimo 20 dicembre.

Il nuovo filmato promozionale, come sempre disponibile nel player all'interno dell'articolo, mostra il protagonista Percy (Walker Scobell) alle prese con la scoperta di di essere un semidio – il figlio di un dio greco e di un essere umano – e da questa realizzazione si espande mostrando i personaggi della serie in tante scene inedite mai viste prima e nuove terribili minacce da affrontare nella quest che Percy e suoi amici Annabeth (Leah Sava Jeffries) e Grover (Aryan Simhadri) dovranno completare per riportare il fulmine di Zeus sull'Olimpo.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo è basato sulla saga di romanzi bestseller dell'autore Rick Riordan, con una prima stagione composta da un totale di otto episodi incentrata esclusivamente sugli eventi del primo libro della serie, Il ladro di fulmini. Scobell, Jeffries e Simhadri guidano un cast ricchissimo che include anche Glynn Turman, Megan Mullally, Lin-Manuel Miranda, Jessica Parker Kennedy, Olivea Morton, Suzanne Cryer, Timm Sharp, Timothy Omundson e il compianto Lance Reddick nei panni di Zeus.

Riordan – che non è stato un grande un fan dei due film di Percy Jackson, usciti nel 2010 e nel 2013 – questa volta è stato estremamente coinvolto nello sviluppo della serie tv remake, tanto da essere accreditato come co-creatore insieme a Jon Steinberg e sceneggiatore dei primi due episodi. Steinberg e Dan Shotz sono co-showrunner e produttori esecutivi insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Bert Salke e Ellen Goldsmith-Vein.

