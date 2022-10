Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, parla Rick Riordan: 'Chi la dura la vince!'

Nonostante la data di rilascio non sia ancora stata ufficialmente annunciata, è sicuro che Percy Jackson e gli Dei Dell'Olimpo sia in fase di produzione - e le certezze non sono mai scontate in questo settore. Gran parte degli episodi sarebbero stati già girati, almeno stando alle parole di Rick Riordan

Ormai nei abbiamo la certezza: con il nuovo teaser ufficiale di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, abbiamo la conferma che Disney+ sforna sempre dei prodotti pazzeschi.

La nuova serie è tratta dai romanzi best-steller di Rick Riordan, risalenti al 2005. Come spesso accade, romanzi così acclamati hanno poi la loro controparte cinematografica. Però una nuova foto del Set di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo conferma la fedeltà ai libri - quindi i fan più accaniti possono dormire sogni tranquilli.

Il progetto di Riordan, che prevede 22 Capitoli, sta a poco a poco prendendo forma:

"Qual è il processo, da qui? Allora, in termi di prodotto, siamo arrivati al Capitolo 16 del libro, nonostante, come ho affermato prima, non effettuo riprese per forza in ordine cronologico" -afferma l'autore nel suo Blog. 16/22 è una buona percentuale, ciò significa che il grosso è fatto, e non dovrebbe mancare molto al termine delle riprese. A proposito di quest'ultime, Riordan regala anche un 'insight' sulle loro modalità:

"Una volta che un 'blocco' viene filmato completamente (ossia la fotografia per due episodi), il regista di quel blocco comincia a riunire le scene in un director's cut. Sceglie poi quali take preferisce di ogni scena. Ce li manda, a noi produttori, per avere un producer's cut (come una seconda bozza), che poi va in studio e, infine, approvato. Per ogni step ci si appunta qualcosa, si parla poi di come migliorare il tutto, e vengono apportate modifiche".

Le domande sono tante e l'attesa è sempre più stancante, ma anche qui Riordan ci risponde così: "Chi la dura la vince!".