Percy Jackson, parla Logan Lerman: ecco cosa ne pensa della serie Disney+

Nelle scorse ore tutti i fan dei libri di Rick Riordan hanno scoperto che Disney produrrà una serie su Percy Jackson. Anche l'attore protagonista dei film diretti da Chris Columbus ha quindi voluto commentare questa notizia.

Come potete leggere nel tweet presente in calce alla notizia, l'interprete di Percy Jackson si è dichiarato entusiasta per questa notizia, affermando: "Non vedo l'ora di vederla! Spero che il libro abbia l'adattamento che si merita. Congratulazioni a Rick Riordan". I fan della saga di libri per ragazzi hanno sempre apprezzato come Logan Lerman ha dato vita al protagonista del film, che purtroppo non ha riscosso il successo sperato dall'autore dei libri. Comunque non è ancora stato rivelato molto riguardo il progetto dell Disney, anche se in molti credono che, come nel caso di altre trasposizioni di saghe per il piccolo schermo, la stagione sarà ispirata al primo libro che ha dato inizio alla storia.

Vista l'età del protagonista dei libri, difficilmente ritroveremo Logan Lerman nella parte, anche se potrebbe sempre apparire nelle puntate in un ruolo diverso. Mentre aspettiamo altre informazioni sullo show che andrà in onda su Disney+, vi lasciamo con la nostra recensione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, pellicola uscita nelle sale italiane nel 2010.