Percy Jackson, parla il produttore: 'Speriamo di aver fatto tutto bene'

La serie TV su Percy Jackson è costata davvero molto, perciò, aspettative degli spettatori a parte, sono tantissimi i motivi per cui il prodotto non dovrà rivelarsi un fallimento. Al riguardo, il regista James Bobin, il produttore esecutivo Dan Shotz e lo showrunner Jon Steinberg hanno approfittato di un'intervista per parlarne.

In particolare, Bobin si è concentrato sulla "crescita di Percy come persona", fino a delineare un arco di trasformazione del personaggio: "All'inizio dello show, Percy non sa chi è veramente; alla fine, invece, lo sa esattamente".

Ha inoltre aggiunto: "È una cosa essenziale da apprendere, per un dodicenne. [...] Tutto lo show, filtrato dagli occhi dello spettatore, entra a sua volta in sintonia con la visione del mondo che un ragazzino di quell'età potrebbe avere. Il suo viaggio, che consiste nello scoprire se stesso e nell'affrontare numerosi ostacoli per salvare sua madre, appare molto importante. Questa è stata la vera sfida: da parte nostra, speriamo di averla veicolata nel migliore dei modi".

Steinberg, invece, ha sottolineato il "coinvolgimento emotivo che molte persone hanno con la saga di romanzi" e il grande supporto dello scrittore Rick Riordan "per assicurarsi di non allontanarci troppo dal materiale originale, così da non deludere le persone e rendere un po' più semplice il processo creativo". Infine – ricorda Shotz – "siamo riusciti a operare congiuntamente, ed è proprio quello che volevamo fare: speriamo di aver trasformato l'esperienza in qualcosa di meravigliosamente collaborativo".

Non ci resta che attendere il 20 dicembre 2023. A proposito, ecco le differenze tra i film di Percy Jackson e la serie TV Disney+.