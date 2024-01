Percy Jackson, perché così tanti cambiamenti rispetto al libro? Parlano i produttori

Questa prima stagione di Percy Jackson si sta rivelando un successo per Disney+, tanto che non è azzardato pensare che presto lo studio annuncerà il rinnovo dello show per una seconda stagione. Tuttavia, non stanno passando inosservati i tanti cambiamenti apportati dalla serie rispetto al materiale letterario originale scritto da Rick Riordan.

In un'intervista esclusiva con The Direct, alcuni dei produttori di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo di Disney+ hanno parlato dei cambiamenti rispetto ai libri, della collaborazione con Disney e dell'opportunità di dare vita a questo mondo fantastico popolato dagli dei. Quando gli è stato chiesto quali differenze hanno apportato rispetto ai libri, il produttore esecutivo Jon Steinberg ha raccontato che ci sono stati "un milione di cambiamenti".

"Un milione di cambiamenti e speri che siano quasi tutti invisibili. Sono mezzi molto diversi e credo che raccontino storie in modo diverso. Quindi credo che si debba accettare l'idea che tutto ciò che c'è nel libro debba trovare una forma diversa in cui esprimersi per essere qualcosa che vorrei vedere sullo schermo". Nel frattempo, leggete le nostre prime impressioni su Percy Jackson.

Per quanto riguarda i cambiamenti più nello specifico, "a volte si trattava di sequenze" o "del modo in cui si svolgevano le scene", ha osservato il produttore, aggiungendo che l'autore "Rick [Riordan] era entusiasta di avere una seconda possibilità" per raccontare questa storia.

"Quindi a volte è la sequenza, la causalità, il modo in cui si svolgono le scene è un po' diverso, ma ci ha permesso di farlo funzionare meglio. Alcune cose sono più grandi, altre, francamente, sono cose di cui Rick credo fosse entusiasta per il fatto di poter avere una seconda occasione. Ha scritto quel libro 20 anni fa, e non puoi pubblicarne una seconda stesura... E credo che per lui sia stato eccitante e divertente mettersi nuovamente al lavoro su questa storia".

Steinberg si è poi posto una domanda: "Fareste tutto allo stesso modo? Chi farebbe tutto allo stesso modo 20 anni dopo? Nessuno. E nemmeno Rick. Penso che ci siano stati dei cambiamenti nel modo in cui funzionano alcuni di questi rapporti ed è stata una cosa che ci ha entusiasmato molto".