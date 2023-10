Percy Jackson, il nuovo poster ci svela un importante elemento della prima stagione

La serie tv su Percy Jackson è uno degli show su cui Disney+ punterà di più nel prossimo inverno, con il tanto materiale promozionale già distribuito a testimoniare l’importanza del reboot televisivo degli adattamenti. Nel nuovo motion poster pubblicato sul profilo Twitter della piattaforma, il riflettore viene puntato sul Master Bolt.

Dopo aver parlato della tempesta in arrivo nella serie di Percy Jackson, torniamo a parlare di un nuovo poster che pone l’attenzione su uno degli elementi fondamentali su cui sarà costruita la trama della prima stagione della serie.

Nella clip possiamo infatti vedere Percy tenere in mano l’artefatto che serve come espediente per il racconto narrato nel primo libro di Rick Riordan: sarà proprio la ricerca del Master Bolt e del ladro che lo ha portato via a Zeus a dare il via alle avventure del giovane protagonista.

A proposito del nuovo show, lo scrittore dei romanzi si è più volte detto emozionato per il grande lavoro che si sta facendo per riportare in vita i suoi personaggi e in un’intervista con ComicBook ha espresso la sua soddisfazione per quanto riguardi il materiale promozionale: “Questo non è nemmeno il prodotto finito al cento per cento. Da lì in poi non potrà che migliorare. Hanno fatto un ottimo lavoro mostrando quanto basta per farvi capire cosa vi aspetti, ma c’è molto di più che non hanno mostrato. Credo che i fan saranno davvero al settimo cielo”.

In attesa di poter vedere di più della serie in uscita nell’ultimo trimestre del 2023, vi lasciamo al motion poster con il Master Bolt protagonista e alle parole di Rick Riordan a proposito di eventuali flashback presenti nella serie di Percy Jackson.