Percy Jackson, i produttori rivelano: 'Puntiamo a un pubblico estremamente diverso'

Il co-autore e produttore esecutivo della serie Disney+ su Percy Jackson, Jon Steinberg, sa bene che il franchise non è paragonabile a quelli ben più grandi di Marvel e Star Wars, ma per lui ciò rappresenta un'opportunità più che uno svantaggio. Ecco il perché...

La saga letteraria fantasy Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo ha venduto oltre 180 milioni di copie in tutto il mondo ed è stata adattata in ben due film. Nei giorni scorsi hanno preso il via in quel di Vancouver le riprese della serie TV su Percy Jackson, che vedrà protagonista la giovane star Walker Scobell, fresco dell'esperienza con Ryan Reynolds nel film Netflix The Adam Project.

"Questo show è un interessante esercizio poiché si tratta di una delle poche storie che è molto importante per molte persone ma non ha un vasto universo di merchandising, né una serie di film che abbia attirato l'attenzione del grande pubblico come avviene per i franchise più grandi" ha dichiarato Jon Steinberg.

Per queste ragioni Steinberg, co-autore dell'episodio pilota insieme a Riordan, si sente libero di sperimentare, provando a differenziare la serie dai film che l'hanno preceduta nel tentativo di attrarre la nuova generazione di fan delle opere letterarie e di catturare l'attenzione di chi non ha ancora familiarità con la serie.

"Fin dall'inizio siamo stati convinti della necessità di realizzare qualcosa che possa piacere a pubblici estremamente diversi" ha proseguito l'autore e produttore. "L'obiettivo è far ritrovare quell'esperienza a chi ha letto i libri anche trenta volte, ma al tempo stesso presentare Percy Jackson a chi non lo conosce".

Dal punto di vista tematico, Steinberg rivela che si tratterà di una storia sull'identità, su qualcuno che è costretto a vivere le vite di "due persone diverse allo stesso tempo". Uno show che mira a un pubblico di giovani e giovanissimi raccontando la storia del 12enne semidio che impara a gestire i suoi nuovi poteri sovrannaturali.

Con Walker Scobell, faranno parte del cast di Percy Jackson anche Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries, insieme ai ricorrenti Virginia Kull, Glynn Turman, Jason Mantzoukas, Megan Mullally e Timm Sharp.