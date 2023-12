Percy Jackson promossa o bocciata? I voti Rotten Tomatoes per la serie Disney+

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo sta per debuttare su Disney+. La serie televisiva basata sulla serie di romanzi scritti da Rick Riordan sarà disponibile sulla piattaforma streaming il prossimo 20 dicembre ma nel frattempo su Rotten Tomatoes sono già comparsi i primi voti di chi ha avuto possibilità di godersela in anteprima.

Attualmente lo show ha già superato di 47 punti il film del 2010. Dopo i deludenti risultati dei due lungometraggi con protagonista Logan Lerman, il nuovo corso propone Walker Scobell nei panni di Percy Jackson, con Leah Jeffries e Aryan Simhadri nei panni di Annabeth e Grover. Su Everyeye potete dare un primo sguardo al monte Olimpo nel poster di Percy Jackson.



Basandosi su 21 recensioni, il punteggio di Rotten Tomatoes si attesta al momento sul 95%. Un miglioramento evidente rispetto ai film, nonostante si tratti di una percentuale iniziale e che naturalmente varierà nel corso delle prossime settimane.

Rick Riordan non è mai stato un fan delle trasposizioni cinematografiche, affermando che il suo contributo creativo è stato in gran parte ignorato. In questa nuova trasposizione Riordan è parte attiva, coinvolto come co-creatore e produttore esecutivo. Una presenza che ha rincuorato i fan di Percy Jackson.



Walker Scobell ha dichiarato di essere convinto che Percy Jackson batterebbe Harry Potter in uno scontro; il giovane attore è un grande appassionato di Percy Jackson e questo dettaglio è stato particolarmente apprezzato dai fan.