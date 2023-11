Percy Jackson, il nuovo protagonista è la scelta perfetta per Link nel film di Zelda?

Nel corso della serata, è stato confermato che Sony è al lavoro su un adattamento cinematografico di The Legend of Zelda, quindi era inevitabile partisse immediatamente uno sfrenato fantacasting per le parti principali da assegnare. Infatti, sono già emersi i papabili per il ruolo di Link, ma nelle ultime ore i fan sembrano avere le idee chiare.

Non è passato molto tempo prima che i fan cominciassero a fare i loro fantacasting per The Legend of Zelda, e Walker Scobell è emerso molto rapidamente come una delle scelte più popolari.

Dopo aver interpretato una versione più giovane del personaggio di Ryan Reynolds nel film Netflix di Shawn Levy The Adam Project, Scobell sarà il prossimo a guidare il cast nel ruolo del semidio della serie Disney+ Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. Scobell è ancora in ascesa e la sua carriera è appena iniziata, ma molti fan pensano che abbia le capacità e il look giusti per interpretare Link in live-action. La discussione sui social si è già scatenata.

Come si legge in un post su X, "Walker Scobell o niente. Ha l'età perfetta per passare da giovane ad adulto nel corso del franchise. Ha l'aspetto giusto. È nel punto perfetto per la sua carriera. Se questa non è la scelta di casting perfetta, qualcuno dovrebbe mangiarsi una scarpa".

Potrebbe volerci un po' di tempo prima che Nintendo annunci ufficialmente il cast, dato che il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali. Tuttavia, ha già uno sceneggiatore e un regista. Wes Ball, che ha diretto i film di Maze Runner e il prossimo film di Il Regno del Pianeta delle Scimmie, dirigerà il film di The Legend of Zelda.

È stato inoltre riportato che lo sceneggiatore di Jurassic World, Derek Connolly, si occuperà della sceneggiatura. Non si sa ancora quando potrebbero iniziare le riprese, dato che Nintendo potrebbe voler fare attenzione a non affrettare la produzione di un film così atteso dai fan da decenni.

Scobell è stato scelto a furor di popolo, anche se non è certo l'unico nome che viene citato online. I fan hanno fatto anche altri nomi, tra cui Logan Lerman, Dylan O'Brien, Christian Convery e Jacob Tremblay. In ogni caso, fino all'annuncio ufficiale del casting, è lecito aspettarsi che questi fantacasting continuino. Naturalmente, questo riguarda anche la Principessa Zelda, Ganon e gli altri personaggi dei giochi di The Legend of Zelda.