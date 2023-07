Percy Jackson: i protagonisti della serie Disney+ nella nuova foto dal Comic-Con 2023

Nuovo sguardo al trio protagonista di Percy Jackson and the Olympians ci arriva dal Comic-Con di San Diego. Più di dieci anni dopo i due mediocri film della Fox, accolti con scarso successo, la serie fantasy young adult dell'autore Rick Riordan sta per ottenere un vero e proprio adattamento televisivo su Disney+, approvato dal suo stesso autore.

Nell'attesa di capire in che modo la Disney gestirà il panel del Comic-Con di San Diego con l'attuale sciopero degli attori in corso, l'immagine ci fornisce un ulteriore sguardo ai protagonisti Percy (Walker Scobell), Grover (Aryan Simhadri), e Annabeth (Leah Jeffries). Le riprese di Percy Jackson si sono concluse a febbraio e al momento si lavora alla post-produzione dello show che dovrebbe debuttare nel corso del 2024.

Sicuramente gli attori del cast non parteciperanno al Comic-Con, ma la Disney dovrebbe organizzare una serie di eventi collaterali in grado di soddisfare le aspettative di coloro che arriveranno alla manifestazione, grazie a iniziative, show e installazioni.

Percy Jackson è una delle serie Disney+ più attese della prossima stagione televisiva e potrebbe rappresentare una bella boccata d'aria fresca per la piattaforma che fino ad oggi ha potuto contare sul successo dei franchise di Star Wars e del Marvel Cinematic Universe. Inoltre, questo adattamento Disney gode del beneplacito di Rick Riordan che aveva sempre dichiarato di detestare i due adattamenti cinematografici prodotti dalla Fox e con protagonista Logan Lerman nella parte di Percy Jackson.

Lo stesso Lerman si è detto ansioso di vedere cosa è venuto fuori con il nuovo show, ma ha anche smentito una sua possibile partecipazione a Percy Jackson in un cameo.

A questo punto non ci rimane altro che aspettare un primo trailer ufficiale dello show, il cui debutto è previsto per il 2024 come già detto.