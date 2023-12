Percy Jackson: quante puntate avrà la prima stagione?

Quante puntate avrà la prima stagione di Percy Jackson? La nuova serie tv fantasy di Disney+ arriva da oggi 20 dicembre in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand, ma quanti episodi ci saranno?

La prima stagione di Percy Jackson e Gli dei dell'Olimpo è composta da otto episodi: nella giornata di oggi mercoledì 20 dicembre su Disney+ saranno disponibili in esclusiva le prime due puntate, mentre ogni settimana uscirà un nuovo episodio.

Basata sulla saga di libri best-seller creata dal pluripremiato autore Rick Riordan, edita in Italia da Mondadori, e creata da Rick Riordan e Jon Steinberg, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo vede tra i produttori esecutivi Steinberg e Dan Shotz, insieme a Rick Riordan. Nella storia, Percy Jackson è impegnato in una pericolosa avventura: dopo aver perso sua madre, Percy trova rifugio al Campo Mezzosangue, un santuario per i figli dei semidei, e una volta scoperto di essere anch'egli un semidio, deve dimostrare il suo valore e affrontare le sue origini fronteggiando le insidie alla ricerca degli avversari nell'oltretomba. Con l’aiuto dei suoi compagni d’avventura, Annabeth e Grover, dovrà attraversare l'America per restituire il fulmine di Zeus.

Per altri contenuti guardate il trailer finale di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: la serie, lo ricordiamo, è disponibile da oggi in streaming su Disney+.