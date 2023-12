Percy Jackson, quando esce il quarto episodio della serie su Disney+?

Disney+ è da sempre nemica del bingewatching: la piattaforma di Topolino ama rilasciare le sue serie TV un episodio alla volta e questa Percy Jackson non fa certo eccezione, con il nuovo adattamento dei romanzi di Rick Riordan destinati ad arrivare nel catalogo al ritmo di un episodio a settimana (salvo i primi due, rilasciati in contemporanea).

Una strategia che rende, se è vero com'è vero che Percy Jackson ha già registrato numeri da record su Disney+ in occasione del suo esordio: al netto della soddisfazione, però, c'è ovviamente da pensare ai prossimi episodi della serie, che come preventivato arriveranno nel corso delle prossime settimane (al momento siamo fermi al terzo, disponibile dallo scorso 27 dicembre).

Il quarto episodio di Percy Jackson, calendario alla mano, dovrebbe dunque arrivare su Disney+ il prossimo 3 gennaio: intitolato I Plunge to my Death, il prossimo sarà quindi il primo episodio di Percy Jackson a sbarcare sulla piattaforma streaming della House of Mouse nel corso del prossimo anno, seguito poi da quelli in uscita il 10, il 17, il 24 e il 31 gennaio.

E voi, avete già dato un'occhiata ai primi episodi di Percy Jackson? Pensate si tratti di un adattamento all'altezza del materiale di partenza? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Percy Jackson.