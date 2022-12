Percy Jackson, quando esce la serie tv Disney+? La risposta del protagonista!

Percy Jackson è pronto a tornare sugli schermi e la star che interpreta il protagonista nella serie ha anticipato un dettaglio sull'uscita dell'adattamento degli omonimi libri scritti da Rick Riordan. A differenza dei film dei primi anni '10 stroncati dalla critica e dai fan, Riordan è pienamente coinvolto in questo progetto.

Nel corso di un'intervista rilasciata a GoErie, Walker Scobell ha svelato che la serie potrebbe essere disponibile in streaming prima del prevista. Percy Jackson è stata definita incredibile e l'attesa intorno allo show aumenta di settimana in settimana.

In precedenza Riordan aveva indicato l'inizio del 2024 come periodo d'uscita della serie ma secondo Scobell Percy Jackson potrebbe anticipare il suo arrivo ed essere su Disney+ tra la fine del 2023 e l'inizio dell'anno successivo.



Una notizia che potrebbe rendere molto felici i fan del franchise. Percy Jackson potrebbe essere soltanto l'inizio di una lunga saga, dato che il materiale di partenza è composto da cinque libri, senza dimenticare la serie prequel. I percorsi narrativi sono potenzialmente molto ampi e si potrebbe davvero creare un universo popolato da spin-off generati proprio dalla prima stagione della serie principale.



La serie, indirizzata principalmente ad un pubblico tra i 13 e i 16 anni, riuscirà a conquistare gli spettatori? La lavorazione della prima stagione sembra essersi rivelata parecchio soddisfacente, tanto che un membro del cast non vede l'ora di tornare nella stagione 2 di Percy Jackson.