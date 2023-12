Percy Jackson, quando esce la terza puntata della serie Disney+?

Il ritorno dell'iconico personaggio di Percy Jackson e i suoi amici semidei ha entusiasmato il pubblico. Disponibile su Disney+, la serie di Percy Jackson sarà composta di 8 episodi. Ma ancora ne stiamo aspettando il terzo: quando esce, dunque?

Una buona e una "cattiva notizia": il terzo episodio della serie uscirà a brevissimo, il 23 dicembre...ma alle 3 del mattino. I più ansiosi di vederlo avranno dunque due scelte: rimanere svegli fino a tardi o aspettare il mattino seguente.

Mentre si aspetta la data, vi rimandiamo ad una delle ultime notizie sullo show. In uno degli ultimi poster di Percy Jackson abbiamo visto i nostri protagonisti in una "doppia identità": tutti e tre i personaggi sono raffigurati in modo normale e poi in versione con un elmo in testa. C'è una differenza sostanziale: mentre Annabeth ha una collanina con cinque ciondoli e un anello, Percy ne ha solamente il cordino. E in ciò si comprende la diversa natura dei protagonisti, ma soprattutto la loro differente esperienza avuta nel Campo Mezzosangue.

Quanto state attendendo il terzo episodio di Percy Jackson? Come sempre, lasciateci un commento per farcelo sapere! Per non lasciarvi a mani vuote vi rimandiamo ad una nostra reminiscenza dei film di Percy Jackson.