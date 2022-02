Percy Jackson: ecco quando inizieranno le riprese della serie Disney Plus

Proprio ieri era giunta la notizia che la produzione dello show televisivo su Percy Jackson era in cerca di location e che i casting dei personaggi stavano procedendo per il meglio. Oggi arriva invece la conferma della data di inizio delle riprese della serie, tratta dai romanzi per ragazzi scritti da Rick Riordan, che non sta più nella pelle.

Secondo quanto apprendiamo da SlashFilm, le riprese della serie su Percy Jackson in arrivo su Disney+ prenderanno il via il 1° giugno prossimo a Vancouver. Lo stesso Riordan ha raccontato della sua visita agli studi dove la serie verrà girata per le scene in interni. Nonostante questa novità, la serie non ha ancora una data d'uscita programmata. Tuttavia, l'entusiasmo di Riordan per il progetto è palpabile, così come è noto il suo astio nei confronti dei film realizzati per il cinema tra il 2010 e il 2013. Riordan aveva ammesso di non aver mai visto i film di Percy Jackson.

"Non ho ancora visto quei film, e non ho alcuna intenzione di vederli. Li giudico in base a quello che ho avuto modo di leggere negli script, perché mi importa molto della storia che raccontano. Di sicuro non ho nulla contro gli attori, che sono tutti davvero molto talentuosi. Non è colpa loro. Mi dispiace solo che siano stati trascinati in quel disastro".

Come noto, il regista del pilot di Percy Jackson sarà James Bobin, già alla regia del live-action Dora e la città perduta nel 2019 che si era rivelato un discreto successo per la Paramount. Riordan aveva avuto parole gentili anche per lui: "James conosce i libri di Percy molto bene. I suoi figli sono dei fan. Il suo umorismo è meraviglioso. Siamo in buone mani, semidei, e siamo fortunati ad averlo nella nostra squadra. Tenete le dita incrociate affinché tutto vada come stabilito".

