Percy Jackson da record su Disney+: i numeri del primo episodio

Dopo vari mesi di attesa, la scorsa settimana Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo ha fatto il suo debutto in streaming su Disney+ con i primi due episodi e continuerà la sua programmazione al ritmo di un episodio alla settimana. Se vi erano dei dubbi sull'efficacia del progetto, questi sono stati spazzati via dai risultati impressionanti ottenuti.

L'attesissimo arrivo della serie si è imposto come la premiere a marchio Disney numero 1 di tutti i tempi - e una delle prime 5 stagioni del 2023 - con il primo episodio che ha ottenuto 13,3 milioni di visualizzazioni a livello globale sia su Disney+ che su Hulu nei primi sei giorni. (Una "visualizzazione" qui è giustamente definita come "tempo totale di streaming diviso per il tempo di esecuzione").

Tra le altre premiere della Disney Branded Television più viste nel 2023 figurano Piccoli brividi, la seconda stagione di Nuovo Santa Clause Cercasi, KIFF (il miglior lancio di una serie animata per bambini dai 6 agli 11 anni dopo Big City Greens nel 2018), Superkitties (la nuova serie più vista tra i bambini in età prescolare) e i nuovi episodi di Bluey (la serie più vista dell'anno per i bambini dai 2 agli 11 anni).

Sebbene non si possa parlare esattamente di "confronto", date le diverse finestre di misurazione e la differenza tra singoli e multipli streamer coinvolti, si può notare che, ad esempio, la première di Ahsoka, targata Star Wars, aveva raggiunto i 14 milioni di visualizzazioni globali nei suoi primi sei giorni su Disney+, e la première della Stagione 2 di Loki, targata Marvel, aveva accumulato 10,9 milioni di visualizzazioni globali dopo soli tre giorni di streaming su Disney+. Su queste pagine le nostre prime impressioni su Percy Jackson.

Basato sulla serie di libri best-seller del pluripremiato autore Rick Riordan, Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo vede l'adolescente protagonista (interpretato da Walker Scobell) impegnato in una pericolosa missione: sconfiggere i mostri e gli Dei mentre viaggia attraverso l'America per restituire la folgore di Zeus e fermare una guerra totale. Con l'aiuto dei suoi compagni di missione Annabeth e Grover (Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri), il viaggio di Percy lo porterà ad avvicinarsi alle risposte che cerca: come inserirsi in un mondo in cui si sente fuori posto e scoprire chi è destinato ad essere.