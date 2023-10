Percy Jackson, retroscena sul flop dei film: 'Voleva essere il nuovo Harry Potter'

I film dedicati a Percy Jackson sono stati una grande delusione per i fan dei libri e, a due mesi dall’uscita della nuova serie tv adattamento dei romanzi di Rick Riordan, cerchiamo di capire quali siano stati i problemi che hanno afflitto i due lungometraggi, deludenti sotto diversi punti di vista anche per il pubblico di appassionati.

Dopo aver mostrato il nuovo motion poster di Percy Jackson, torniamo a parlare del nuovo show Disney+ per cercare di analizzare quelli che sono stati i punti deboli delle prime trasposizioni su schermo dell’amata saga letteraria per ragazzi.

A quanto pare, una serie di fattori ha inficiato sulla riuscita dei progetti in un momento in cui gli studi hollywoodiani, come ricordato dallo sceneggiatore Craig Titley: “Compravano i diritti di tutti i libri con tre bambini che inseguivano mostri”, a seguito del grande successo di Harry Potter di qualche anno prima.

Secondo un insider, il vero problema per le trasposizioni fu Tom Rothman: “Il problema era Tom Rothman. Era famigerato per fare film risparmiando il più possibile. Quindi se l’obiettivo è Harry Potter, il progetto viene automaticamente penalizzato. Pensava che bastasse il marketing per vendere un film su una serie di film noti, quindi perché spendere di più?”.

A proposito del flop dei film e del nuovo adattamento seriale, l’autore dei libri Rick Riordan ha voluto rassicurare i fan: “La serie è più fedele al materiale di partenza, ed è la cosa che i fan dei libri vorrebbero vedere”.

In attesa di poter vedere il nuovo show dedicato agli eroi dei libri dell’autore texano, vi lasciamo al budget destinato alla serie di Percy Jackson.