Percy Jackson, quante stagioni ci saranno? La risposta definitiva di Rick Riordan!

Il primo trailer di Percy Jackson è stato svelato nei giorni scorsi e ora Rick Riordan ha voluto rassicurare i fan sul contenuto dello show che non dovrebbe essere troppo caotico visto che ciascun libro dovrebbe essere rappresentato in una singola stagione.

L'autore della famosa saga ha detto: "Ci sarà, si spera, una stagione per ogni libro. Il che ci dà il tempo di rendere giustizia all'intera storia, al contrario di ciò che accade in un film in cui devi fare necessariamente dei tagli".

Le parole di Rick Riordan hanno sicuramente incontrato l'approvazione dei fan che temevano che lo show targato Disney+ sarebbe stato eccessivamente riassuntivo e poco esaustivo nei riguardi dei libri. Inoltre confermano che la serie sarà composta da 5 stagioni.

Percy Jackson non arriverà prima del 2024 dunque dovremo pazientare ancora un bel po' prima dell'uscita di questa nuova produzione fantasy. Il budget spropositato, la minuziosa cura dei particolari e anche l'attenzione alle riprese fa sperare che finalmente i libri avranno una versione live-action degna di nota dopo la deludente riuscita dei due film tratti rispettivamente da Il ladro di fulmini e Il mare dei mostri.

