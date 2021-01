Percy Jackson, Rick Riordan aggiorna: 'La sceneggiatura del primo episodio piace a tutti'

Abbiamo visto la prima immagine del logo della serie di Percy Jackson, inoltre con un post sul suo blog, l'autore Rick Riordan ha voluto aggiornare i fan sullo stato dei lavori dell'atteso show prodotto dalla Disney.

Lo scrittore è impegnato con la preproduzione dello show e in particolare con la stesura della sceneggiatura dell'episodio pilota di Percy Jackson. Ecco cosa Rick Riordan ha condiviso in una pagina del suo blog: "La prossima settimana avremo un paio di riunioni importanti con i dirigenti dello studio, si parlerà dello show di Percy Jackson, quindi incrociate le dita. Tutti quelli che hanno letto la sceneggiatura dell'episodio pilota si sono detti entusiasti, ma ci sono un paio di correzioni di fare prima di raggiungere il prossimo step, farle leggere ai dirigenti più importanti della Disney. Per ora va tutto nella norma".

Continua poi rassicurando i fan sui motivi delle correzioni: "Quando si scrive una sceneggiatura, o in ogni altro tipo di scrittura, devi aspettarti di avere diverse versioni! Tutti i consigli sono stati molti utili. Vogliamo tutti produrre lo show al meglio delle nostre capacità, sono entusiasta e rimango ottimista del fatto che sarà una serie di alto livello. Come sempre però, le cose migliori richiedono tempo e pazienza! Restate sintonizzati!".

Infine vi segnaliamo questa notizia riguardo la possibile presenza di Logan Lerman nel reboot di Percy Jackson.