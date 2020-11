Percy Jackson: Rick Riordan aggiorna sullo stato dei lavori della serie Disney+

Sono passati diversi mesi dalle ultime notizie sulla serie TV di Percy Jackson, nelle scorse ore l'autore ha condiviso un tweet con alcune importanti novità sullo stato dei lavori dell'opera prodotta dalla Disney.

In calce alla notizia trovate il tweet di Rick Riordan nel quale è possibile leggere l'aggiornamento sulla serie condiviso dalla moglie, Becky Riordan. Ecco il suo commento: "Stamattina ho delle notizie fantastiche da condividere. Ieri il nostro team ha mandato la sceneggiatura dell'episodio pilota di Percy Jackson ai piani alti dello studio per le correzioni e l'approvazione. Perché è un aggiornamento importante? Adattare un libro è un processo lento e collaborativo, quindi siamo felici per ogni passo in avanti". Sembra quindi che i fan dovranno aspettare ancora qualche mese, prima di poter conoscere i nomi degli attori scelti e prima di vedere le immagini del nuovo adattamento firmato Disney.

Dopo i film con Logan Lerman, Brandon T. Jackson e Alexandria Daddario, i numerosi appassionati dell'opera letteraria sono ansiosi di scoprire come sarà questa nuova opera incentrata sulle avventure di Percy Jackson, ragazzo newyorkese figlio di Poseidone. Nel frattempo l'attore dei film di Percy Jackson ha rivelato di essere interessato ad una parte nella nuova serie prodotta dalla Disney e che sarà disponibile nel suo servizio streaming.