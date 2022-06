Percy Jackson, Rick Riordan ci aggiorna sullo stato dei lavori: 'Siamo nei tempi previsti'

Le riprese di Percy Jackson sono ufficialmente partite e così attraverso la sua pagina web Rick Riordan ha voluto fare un bilancio generale della prima settimana di produzione di questo show in arrivo prossimamente su Disney+.

L'autore del franchise ha scritto: "Siamo ormai a sette giorni dall'inizio delle riprese di Percy Jackson. Sto sicuramente imparando molto sul processo di realizzazione di uno show televisivo. Per produrre qualcosa di così complicato è necessario un esercito di persone, quindi sono contento che abbiamo abbiamo a disposizione così tanti professionisti che possono coordinare ogni nostro movimento. Un grande ringraziamento da noi a tutte le laboriose persone del Team Percy! Per molti versi, questo spettacolo è più impegnativo di qualsiasi cosa sia mai stata provata prima, per i motivi che ho menzionato in precedenza: un cast giovane, enormi effetti speciali e un'enorme varietà di scene che cambiano ogni episodio. Eppure, siamo effettivamente nei tempi previsti. È piuttosto sorprendente".

l post prosegue descrivendo in dettaglio gran parte del processo non solo creativo ma anche produttivo, approfondendo passo dopo passo come Rick Riordan e sua moglie affrontano le singole giornate di lavoro in qualità di produttori esecutivi della serie.

E nonostante i lavori siano iniziate da così poco tempo, Percy Jackson è già stata travolta dalle polemiche, soprattutto per la scelta di Leah Jeffries per il ruolo di Annabeth Chase. Fin qui, quali sono le vostre aspettative su questa serie tv? Come sempre, fateci sapere la vostra opinione nell'apposita sezione dedicata ai commenti.