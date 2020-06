Percy Jackson, Rick Riordan aggiorna sulla serie Disney+: 'Vi renderò orgogliosi'

Dopo aver criticato duramente i recenti adattamenti di Percy Jackson e promesso di aggiustare le cose, Rick Riordan è tornato ad aggiornare i fan sullo stato dei lavori della serie basata sulla sua saga di romanzi fantasy.

"Siamo alle prime fasi del progetto. Sto ancora delineando la sceneggiatura dell'episodio pilota" ha spiegato in risposta alle tante domande dei fan sul nuovo adattamento, uno dei titoli più attesi tra gli originali Disney+ annunciati in questi mesi. "È ancora troppo presto per avere informazioni sul cast o qualsiasi altra cosa. Ma mi trovo nella stanza in cui si stanno svolgendo i lavori, quindi per citare il grande Lin-Manuel Miranda farò del mio meglio per rendervi orgogliosi."

Nei giorni scorsi, in seguito al duro attacco nei confronti degli adattamenti, l'autore di Percy Jackson ha poi rivelato di non averli ancora visti: "E non ho intenzione di farlo. Li giudico dalle loro sceneggiature, perché per me la storia è la cosa più importante. Ovviamente non ho niente contro i bravissimi attori. Non è colpa loro. Sono solo dispiaciuto che siano stati trascinati in quel disastro."

Per ulteriori novità sulla prima stagione della serie non ci resta dunque che attendere che Riordan completi almeno lo script del primo episodio, che avrà il compito di introdurre il capitolo intitolato "Il ladro di fulmini". Intanto, il protagonista dei film Logan Lerman ha aperto al suo ritorno nella serie di Percy Jackson.