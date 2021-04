Percy Jackson, Rick Riordan annuncia l'inizio dei casting per la serie di Disney+

Finalmente abbiamo dei nuovi aggiornamenti sulla serie tv di Percy Jackson in sviluppo per Disney+ : i casting sono iniziati, e la ricerca non può che partire dal personaggio titolare. Chi si accaparrerà il ruolo?

"Semidei, è (uno di quei) momenti che stavate aspettando: i casting per il ruolo di Percy Jackson sono in corso!!!!!".

È così che ha esordito oggi Rick Riordan, l'autore della saga di Percy Jackson, su Instagram.

Sul suo sito ufficiale, infatti, sono state diffuse le informazioni relative ai casting preliminari per la nuova serie tv ispirata al popolare franchise letterario, e da quanto si può evincere l'obiettivo principale è quello di ingaggiare degli attori il più possibile vicini all'età dei personaggi nei libri.

Per questo nel caso di Percy, che nel primo volume ha 12 anni, si sta cercando un interprete che possa "sembrare un dodicenne". È interessante notare, però, che l'autore, nel fare riferimento al range d'età che vedremo nello show nel caso ottenesse un rinnovo da parte della piattaforma (dai 12 ai 16 anni a seconda), parla di 5 potenziali stagioni per la serie (quindi una per ogni libro).

Non sono specificate alcune caratteristiche fisiche, e Riordan in questo frangente cita la politica generale della Casa di Topolino per quanto riguarda i casting, ovvero che "non vi saranno discriminazioni in base a disabilità, genere, razza, etnia, età, colore della pelle, paese d'origine, identità sessuale ecc."

A seconda dell'attore scelto (o comunque di chi passerà la prima fase dei casting) per il ruolo di Percy, verranno poi decisi gli interpreti degli altri ruoli, in particolare degli altri membri del trio protagonista, Annabeth e Grover.

E voi invece, tra gli attori già noti che rispondono a questi criteri, chi vorreste vedere nel ruolo di Percy Jackson? Fateci sapere nei commenti.