Percy Jackson, Rick Riordan sugli attori della serie: 'Il pubblico li vedrà crescere'

La serie Disney+ Percy Jackson and the Olympians vuole dare nuova "linfa vitale" alla seguitissima saga letteraria di Rick Riordan, ma lo scrittore non è stato di certo con le mani in mano: in una recente intervista, infatti, ha commentato l'adattamento precedente da un lato, i quattro pilastri della storia e il casting dall'altro.

"Per molto tempo, ho pensato che avessimo fallito per colpa mia o per colpa dell'industria televisiva e cinematografica" ha dichiarato Riordan. "Tutto è cambiato dopo l'acquisizione di Fox da parte della Disney. La Disney è sempre stata l'editore di Percy Jackson. Parlando con mia moglie, entrambi eravamo d'accordo sullo stesso punto: potrebbe essere un'opportunità". Eppure, il connubio va ben oltre il rapporto economico: Rick Riordan di Percy Jackson ha imparato moltissimo da Hollywood.

Di certo, l'impatto è stato più che positivo per lo scrittore. "Non avevo mai avuto un'esperienza migliore prima di allora" ha continuato. "Non è un settore che conosco, o di cui, onestamente, ho mai voluto far parte. Non è nemmeno qualcosa a cui puntavo da tempo, se parliamo di diventare un produttore: mi basta scrivere libri. Tuttavia, sapevo che i fan dei romanzi desideravano davvero, davvero molto un buon adattamento, o almeno un altro tentativo. In un certo senso, è come se l'avessi fatto per loro".

Inoltre, lo scrittore ha colto l'occasione per elencare i quattro punti fondamentali della storia e il processo di selezione del cast. "Una cosa su cui eravamo tutti d'accordo era mantenere ciò che rende Percy Jackson... Percy Jackson. Questa è una combinazione di ambientazione moderna, mitologia classica, azione e umorismo. Ecco perché abbiamo selezionato attori di un'età appropriata, così che gli spettatori possano guardare Percy (Walker Scobell), Annabeth (Leah Jeffries) e Grover (Aryan Simhadri) che crescono sullo schermo".

La finestra d'uscita della serie coincide col febbraio o marzo 2024; inoltre, i lavori su Percy Jackson 2 sono alle porte.