Percy Jackson, Rick Riordan conferma l'apparizione di un celebre mostro dai libri

Proseguono i lavori sul set di Percy Jackson and The Olympians, e sembra che oltre i personaggi storici della saga, nella serie vedremo anche le creature che tutti ci aspettiamo di vedere, senza sconti, come conferma Rick Riordan in merito a un mostro in particolare.

La serie tv di Percy Jackson prodotta da Disney+ non si farà mancare niente, nemmeno il Minotauro.

A confermarlo è lo stesso Rick Riordan, autore della saga letteraria, che sta lavorando a stretto contatto con la produzione dello show per assicurarsi che questa volta l'adattamento sia dei più fedeli allo spirito della sua opera.

"E ora, si torna alla TV" ha scritto Riordan sul suo blog, in un lungo ma estremamente interessante post sulla Divina Commedia di Dante "Sta per iniziare un altro entusiasmante giorno di riprese. E credo che oggi possa fare la sua apparizione il Minotauro (che, tra l'altro, è presente anche nella Divina Commedia)".

Nei libri, il Minotauro è uno dei primi mostri che incontra Percy dopo aver scoperto le sue origini, e viene da lui rincorso fino al Campo Mezzosangue. Sebbene lui riesca a sfuggire dalla sue grinfie, sua madre non può dire la stessa cosa, e infatti verrà catturata dal mostro prima che intervenga Ade in persona.

Vedremo dunque come verrà reso il Minotauro nella serie tv di Percy Jackson, anche se è ancora presto per scoprire esattamente quando.