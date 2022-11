Percy Jackson, non solo Ares, Hermes e Dioniso: ci sarà una quarta divinità clamorosa!

Mentre il cast della serie televisiva di Percy Jackson continua a prendere forma, l'autore della saga fantasy Rick Riordan ha stuzzicato l'attenzione dei fan anticipando l'ingresso di nuove divinità nello show di Disney Plus.

Sul suo sito web, Riordan ha scritto: "Ho avuto una bella chiacchierata con Ade. Non posso ancora dirti chi sia, ma ha fatto un ottimo lavoro", ha dichiarato l'autore. "E wow, il set di Underworld! Cose incredibili come al solito grazie al nostro team artistico."

Il personaggio di Ade prenderà quindi parte alla prima stagione di Percy Jackson, così come Poseidone e Zeus, ma non sappiamo ancora chi sarà ad interpretare i rispettivi ruoli.

"Lo scopo principale del mio coinvolgimento nello show televisivo è assicurarmi che questa sia una produzione completamente diversa e un nuovo inizio per Percy Jackson", ha continuato. "Quindi il cast sarà completamente nuovo, ed è importante che al cast e alla troupe abbiano concesso tabula rasa per poter lavorare al meglio. Per questo motivo, non ci sarà alcun casting incrociato tra i film e la nuova serie".

"Se avete letto i libri, sapete che non tutti i dodici dei dell'Olimpo compaiono nel primo libro, quindi non tutti gli dei appariranno nella prima stagione. Gli attori saranno scelti in base alle sceneggiature e le sceneggiature saranno scritte una stagione alla volta. Afrodite, ad esempio, probabilmente non apparirà prima della terza stagione, sempre se saremo abbastanza fortunati da poter fare una terza stagione. Apollo e Artemide, stessa cosa. Estia, Era e Demetra probabilmente non appariranno fino alla quinta stagione".

Per salutarvi, vi lasciamo con le dichiarazioni di Rick Riordan sulla serie di Percy Jackson.