Percy Jackson, Rick Riordan conferma: 'Stiamo iniziando a lavorare sulla stagione due'

Tra nuovi aggiornamenti, come quello dell'aggiunta al cast di Jason Gray-Standford nei panni del satiro del Consiglio degli Anziani, ce n'è uno ancora più clamoroso: una seconda stagione di Percy Jackson.

La prima stagione di Percy Jackson ha terminato le riprese, ed è quindi nelle fasi finale della post-produzione, e il pubblico non sta più nella pelle per la curiosità. Nonostante lo storico Logan Lerman non faccia ritorno nei panni di Poseidone, il nuovo cast sembra entusiasmare ugualmente.



Sul suo blog personale, l'autore Rick Riordan ha rivelato che gli sceneggiatori si stanno già adoperando per la stagione 2. Ecco cosa ha scritto: "Abbiamo iniziato a lavorare sulla sala degli sceneggiatori per la seconda stagione". L'autore ha però voluto specificare che "Ciò NON significa che la seconda stagione sia stata ancora approvata", quasi a mettere le mani avanti per evitare di dare certezze che al momento sembrano non esserci. Quindi il gruppo ha ottenuto "il via libera per iniziare a sviluppare le sceneggiature".

Riordan ha inoltre rivelato dei dettagli più specifici per un'eventuale secondo capitolo dello show: "Abbiamo suddiviso l'azione del secondo libro di Percy Jackson, Il Mare dei Mostri, in una serie di episodi, e abbiamo iniziato a delineare come sarebbero i primi episodi. Adoro immaginare l'introduzione di Tyson, il nostro Ciclope preferito, ed è così utile immaginare i nostri straordinari attori nei loro ruoli continuativi mentre visualizzo la stagione".

