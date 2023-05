Percy Jackson, Rick Riordan confessa: 'Hollywood mi ha insegnato a collaborare'

Percy Jackson sta tornando. Dopo i risultati non esaltanti dei film, la saga tornerà sottoforma di serie tv. Rick Riordan, recentemente, ha parlato di come il processo creativo sia diventato più collaborativo sia nel realizzare la serie che nel scrivere nuovi romanzi con altri autori.

Il ritorno alla ribalta del mondo di dei e semidei di Riordan era più che prevedibile vedendo la vena nostalgica presa dalla serialità e dal cinema recente. La serie, rimasta in sviluppo per più di due anni, è stata sottoposta alle minuziose cure del suo autore originale che ha avuto la lucidità di occuparsi di tutti i particolari per portare su schermo un prodotto degno dei fan che da anni ne aspettano la realizzazione. Per scrivere uno spin off romanzato dei suoi libri, l'autore ha collaborato con Mark Oshiro.

Dopo aver visto un primo montaggio della serie di Percy Jackson, l'autore ha avuto modo di parlare anche di come il prodotto lo abbia aperto all'idea di collaborare con altri artisti. "Penso che lavorare nel modello di Hollywood mi abbia aiutato, in generale, ad essere più aperto all'idea di collaborare", ha detto Riordan. "Penso che gli scrittori, almeno nella mia esperienza, tendano a fare le proprie cose, gli autori. Lavoriamo molto in isolamento, ma per questo, con Hollywood, ovviamente è tutto uno sforzo di squadra lì" ha concluso.

Nel frattempo moltissimi fan cominciano a chiedersi quanto potrebbe mancare all'uscito del primo trailer di Percy Jackson. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!