Percy Jackson, lo scrittore Rick Riordan: 'È l'adattamento che i fan aspettano da sempre'

Il mondo di Percy Jackson merita di essere raccontato. Nel corso degli anni Rick Riordan ha sempre difeso la sua opera e la possibilità di vedere un grande adattamento televisivo. Con le riprese attualmente in corso l'autore sta mostrando tutta la sua soddisfazione riguardo la serie tv.

Percy Jackson non è mai stato particolarmente fortunato riguardo gli adattamenti. La saga cinematografica non ha riscosso particolare successo lasciando a bocca asciutta tantissimi fan in giro per il mondo. Con l'annuncio della produzione della serie tv e le riprese attualmente in corso sembra che Rick Riordan abbia raggiunto il suo obiettivo più importante. "Il format televisivo è una delle cose che amo di più perché ci dà tempo e spazio per raccontare l'intera storia del libro, The Lightning Thief, in un modo un po' più fedele a quello che ho scritto".

Nella serie, molto probabilmente, il pubblico potrà assistere anche ad eventi mai visti sul grande schermo. Proprio per questo motivo in Percy Jackson vedremo la battaglia di Ares, uno degli episodi più amati dei libri. "Penso che sia quello che i fan stavano aspettando. Questo è l'adattamento che stavano aspettando e desiderando" Le parole di Riordan non fanno altro che alzare tantissimo le aspettative riguardo la buona riuscita di questa serie.

Mentre le riprese continuano a svolgersi (si concluderanno a gennaio), Riordan ha annunciato l'uscita del nuovo libro di Percy Jackson che arriverà nelle librerie nel settembre del 2023.