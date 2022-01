Percy Jackson, Rick Riordan: "È ufficiale, la serie arriverà su Disney+"

Mentre procede la fase di scrittura di Percy Jackson and the Olympians, la serie tv basata sui romanzi di Rick Riordan, è proprio l'autore a farci sapere che Disney+ ha ufficialmente approvato la produzione dello show.

Era da un po' che attendevamo notizie su Percy Jackson and the Olympians, il nuovo adattamento della saga letteraria nata dalla fantasia di Rick Riordan, e ora finalmente siamo stati accontentati.

È stato infatti lo stesso scrittore a dirci che "l'attesa è terminata: sono entusiasta di potervi dire in anteprima che Percy Jackson and the Olympians arriverà per davvero, sicuramente e senza ombra di dubbio su Disney+".

"Le menti brillanti di Disney+ ci hanno dato il via libera per proseguire con la produzione, e la parte migliore è che James Bobin sarà il regista del pilot dello show. James è una persona incredibile e un regista di grande talento che di recente ha diretto anche il pilot di The Mysterious Benedict Society, che io ho adorato. James conosce bene i libri di Percy Jackson (i suoi figli sono dei grandi fan della saga), quindi siamo in ottime mani" continua Riordan, elogiando il regista britannico che ricorderete al timone di pellicole come Alice Attraverso lo Specchio, I Muppets 1 & 2 e Dora e la città perduta.

"Vi ringrazio tantissimo per il vostro entusiasmo e la vostra passione nei confronti della serie, prometto che sarà grandiosa" conclude poi, tornando a ringraziare i fan di Percy Jackson come già fatto in precedenza, ricordando che è grazie al loro forte interesse per la saga che tutto questo è ora possibile.

E adesso non ci resta che attendere aggiornamenti sul casting e l'inizio delle riprese... Ma tutto a suo tempo. Voi però restate sempre sintonizzati con noi.