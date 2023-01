Percy Jackson, Rick Riordan elogia Adam Copeland: 'E' stato grande nei panni di Ares'

Dopo aver aggiornato i fan sulle riprese dello show, il creatore di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo Rick Riordan è tornato a parlare della serie Disney, rivelando alcune anticipazioni.

"Sto pensando ad Adam Copeland, che ha girato alcune grandi scene per noi nei panni di Ares, il dio della guerra", ha scritto Riordan, suggerendo che gli spettatori potranno aspettarsi grandi cose dalla performance dell'attore. "Come si diceva nelle pubblicità dei raduni di monster truck della mia giovinezza: "Puoi pagare l'intero posto, ma ti servirà solo l'Edge!"

Riordan ha poi condiviso com'è stato filmare la serie, accennando al divertimento dietro le quinte durante le riprese di scene importanti: "Adoro guardare i nostri attori girare una scena davvero seria, tutto il dramma, e poi qualcuno lascia cadere un oggetto e si sforzano così tanto per non ridere", ha ammesso lo scrittore in un post precedente sul suo account. "Dovremo conservarle per i blooper reel".

Basata sull'omonima serie di romanzi, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo seguirà le avventure del dodicenne Percy Jackson (Walker Scobell) e sarà interpretata da Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Megan Mullally, Jason Mantzoukas, Virginia Kull, Glynn Turman, Timm Sharp e Charlie Bushnell. Lo show arriverà su Disney+ a fine 2023.

Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!