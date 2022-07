Percy Jackson, Rick Riordan gela i fan: 'Non arriverà prima dell'inizio del 2024'

I lavori per Percy Jackson proseguono secondo la tabella di marcia e sebbene tutto vada come previsto, Rick Riordan ha voluto avvisare i fan che l'uscita della serie su Disney+ non è poi così tanto vicina come molti si aspettavano. Con grande probabilità, lo show farà il suo debutto solo agli inizi del 2024.

Attraverso il suo blog lo scrittore ha fatto sapere che pur essendo nei tempi previsti, sarebbe irrealistico immaginare che la serie possa arrivare prima di quella data, soprattutto per la grande quantità di operazioni di produzione e post-produzione che l'intera troupe dovrà compiere, effetti speciali compresi.

"Quindi, quando uscirà lo spettacolo? Ho sentito che sono state ipotizzate alcune date incredibilmente irrealistiche in giro sui social media, quindi sono qui per moderare le vostre aspettative. In precedenza, ho detto che la mia ipotesi migliore personale era nel 2023. Ma ho anche detto che le cose sarebbero potute cambiare. Ora che ho una migliore comprensione del lavoro, posso guardare alle cose con più lucidità probabilmente bisognerà aspettare fino a dicembre o fino a gennaio per girare tutti gli episodi della prima stagione, che è circa un mese di riprese per episodio (otto episodi in totale), anche se molto spesso stiamo filmando scene miste, a seconda del set che stiamo usando. Ciò significa che la post-produzione inizierà all'inizio del 2023, cioè quando i vari pezzi vengono assemblati, modificati e montati con tutti gli effetti speciali e il suono. Questo processo richiede anche mesi e mesi, e questo non tiene nemmeno conto dei sottotitoli in lingua originale, dei sottotitoli e del doppiaggio in altre lingue per i nostri telespettatori internazionali. Ci vuole un altro esercito di persone per realizzare tutto questo".

Riordan ha quindi aggiunto: "Detto questo, penso che con tutta probabilità la serie non arriverà prima dell'inizio del 2024. Ancora una volta, sono solo io che faccio ipotesi. Le date di uscita effettive sono determinate dallo studio e dal servizio di streaming e devono tenere conto di centinaia di altri fattori come il programma di uscita per tutti gli spettacoli Disney+, i tempi per la pubblicità, ecc, ecc".

Percy Jackson punta ad un pubblico vasto e dunque, per essere il più inclusivi possibile, ci sarà sicuramente molto da fare. Speriamo che la serie non si faccia attendere troppo.