Percy Jackson: Rick Riordan ha visto un primo montaggio della serie: 'Ero molto sollevato'

Mentre stiamo ancora aspettando l'arrivo di un primo trailer di Percy Jackson and the Olympians, l'autore della saga di romanzi fantasy Rick Riordan ha confermato ai suoi fan di aver visto una prima versione della serie Disney+ che dovrebbe debuttare sulla piattaforma il prossimo anno. L'autore si è detto decisamente soddisfatto del lavoro svolto.

Dopo i commenti della moglie dello scrittore, lo stesso Riordan ha condiviso il proprio parere sugli episodi della serie, di cui ha potuto vedere un primo montaggio non definitivo, dato che ancora la serie Disney è in piena post-produzione. Pur non rivelando alcun dettaglio fondamentale, le impressioni dell'autore sono estremamente positive e la prima reazione che gli è venuta in mente è stata quella di "sollievo".

"Ho visto un montaggio di tutti gli episodi a questo punto, montaggi multipli, perché passano attraverso un manoscritto. Passano attraverso revisioni, dopo revisioni, dopo revisioni. Sono fantastici. Onestamente, credo che la mia prima reazione sia stata di sollievo. Pensavo: 'Oh, grazie al cielo'. Credo che i fan saranno contenti'. È tutto ciò che voglio. Nessuno degli effetti speciali è ancora pronto. Si vede che non è finito, ma la storia funziona". In precedenza, Riordan ha confermato che la Disney è già al lavoro sulla Stagione 2 di Percy Jackson.

Riordan non ha mai nascosto di non essere rimasto soddisfatto dei precedenti adattamenti dei suoi romanzi. Percy Jackson e gli dei dell'olimpo: Il ladro di fulmini, diretto da Chris Columbus e interpretato da Logan Lerman, non è riuscito a convincere né il pubblico né la critica. Il sequel del film, Percy Jackson e gli dei dell'olimpo: Il mare dei mostri è riuscito a fare anche peggio.

Sebbene Riordan avesse ammesso di non aver intenzionalmente guardato i film nella loro interezza, è stato piuttosto chiaro riguardo ai suoi pensieri sulle sceneggiature, per le quali i suoi consigli e feedback sembrano essere stati per lo più ignorati. Uno dei cambiamenti centrali a cui Riordan si era opposto, per esempio, era stato l'invecchiamento di Percy da 12 a 17 anni, che cambia davvero l'intera storia e il suo target specifico.