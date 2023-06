Percy Jackson, Rick Riordan sul perché ha accettato la serie: 'L'ho fatto per i fan'

La serie targata Disney e basata sui romanzi di Percy Jackson dovrebbe debuttare nei primi mesi del 2024, così nel frattempo, Rick Riordan, autore dei romanzi originali, ha concesso un'intervista nella quale principalmente spiega il motivo per cui ha accettato di realizzare lo show televisivo, nonostante abbia odiato profondamente i film al cinema.

Parlando con l'Hollywood Reporter, Riordan ha parlato del suo coinvolgimento più determinante in sede di scrittura e di regia dello show, rispetto agli adattamenti cinematografici di Percy Jackson, e di quello che lo ha convinto a riprovarci. "Per molto tempo ho dato per scontato che per me e per l'industria televisiva e cinematografica fosse finita lì: abbiamo fatto un tentativo e non ha funzionato. Una volta venduti i diritti, è praticamente finita", ha dichiarato.

"Ciò che è cambiato è stata l'acquisizione della Fox [che ha prodotto i due film] da parte della Disney. La Disney è sempre stata l'editore di Percy Jackson. Parlando con mia moglie [Becky], credo che entrambi ci siamo detti che poteva esserci un'altra opportunità".

Lavorare di nuovo a Hollywood ha richiesto una certa dose di autoconvincimento, vista la nota avversione di Riordan per i due film usciti al cinema rispettivamente nel 2010 e nel 2013. "Eravamo titubanti, non avevo avuto una grande esperienza in precedenza", ha aggiunto Riordan, sottolineando: "Non è un'industria che conosco o di cui ho sempre voluto far parte. Non è una cosa che ho mai sognato [ride], diventare un produttore intendo. Sono perfettamente felice di scrivere libri. Ma sapevo che i fan dei libri volevano davvero, davvero tanto un buon adattamento, un altro tentativo. Quindi l'ho fatto per loro".

Inizialmente prevista per la fine del 2023, la serie di Percy Jackson arriverà nel 2024. La Disney è già al lavoro su Percy Jackson 2.

Come il film del 2010, questa stagione adatterà il romanzo originale di Riordan Il ladro di fulmini, esplorando l'origine di Percy (Walker Scobell) come semidio e la sua ricerca per recuperare la folgore scomparsa di Zeus con Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries) e Grover Underwood (Aryan Simhadri). Becky Riordan - produttrice esecutiva della serie - ha inoltre confermato che la Stagione 1 di Percy Jackson avrà otto episodi, smentendo le voci secondo cui la Disney ne avrebbe ridotto la durata.

Non ci resta che attendere l'arrivo di un primo trailer e la conferma della data d'uscita ufficiale.