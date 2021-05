Percy Jackson, Rick Riordan ringrazia i fan: 'Siete fondamentali allo sviluppo dello show'

L'autore di Percy Jackson Rick Riordan ci fornisce qualche aggiornamento sulla produzione della serie tv di Disney+ dedicata proprio al giovane Percy, e nel frattempo ci tiene a ringraziare i fan per essere sempre molto entusiasti e attivi sui social.

Dopo la notizia dei casting preliminari per la serie tv di Percy Jackson, Riordan fa il punto della situazione sullo sviluppo dello show con un lungo post sul suo blog.

"Continuiamo a lavorare dietro le quinte su più fronti contemporaneamente, e mentre le cose procedono bene, non c'è molto altro che posso condividere con voi al momento" ha premesso l'autore "Dai casting call preliminari dello scorso mese abbiamo ricevuto migliaia e migliaia di candidature, ed è stato davvero fantastico vedere quanti giovani talentuosi attori ci sono in tutto il mondo".

Riordan ha voluto ribadire che si tratta ancora della fase preliminare dei casting, e che sono davvero tantissime le interpretazioni diverse a cui hanno potuto assistere finora. Ma, rassicura, non ha dubbi che riusciranno a trovare l'attore perfetto per Percy.

Intanto, si sta ampliando il team di sceneggiatori, che per ora è composto ancora da un esiguo numero di persone, ma che potrebbe aumentare in futuro.

"Abbiamo un grande vantaggio" aggiunge poi "Siccome seguiamo i libri, non dovremo mai stare seduti lì a chiederci cosa dovremo fare per il prossimo episodio. Sappiamo esattamente dove ci sta portando la storia. È solo una questione di portarla nel modo più accattivante, interessante e divertente possibile sullo schermo (e rendere la storia fresca ed entusiasmante anche se avete letto i libri un centinaio di volte)".

E mentre si cerca di fare del proprio meglio per far quadrare i conti e rientrare nel budget a disposizione, cercando di garantire la massima qualità di produzione, è partita anche la ricerca dei registi.

"L'altro grande elemento di cui siamo ora alla ricerca è il regista (o i registi). È un passaggio critico, e stiamo facendo molta attenzione nell'esplorare le opzioni a disposizione. Ne stiamo parlando e cercando di cercare la/ persona/e più adatte per lo show. Da quel momento in poi, e una volta concordato il budget, potremo fare passi da gigante con la produzione della serie" afferma.

E infine, un caloroso messaggio di ringraziamento per i fan (condiviso anche sui social): "Sappiate soltanto che state aiutando e avete un ruolo essenziale in tutto ciò. Ogni volta che Becky o Ashlee postano qualcosa sui social media e voi riuscite a farlo entrare nei trend topic (come con gli annunci dei casting lo scorso mese), potete star certi che in casa Disney ne prendono nota. Ricorda a loro (e a tutti noi) quanto sia grande il desiderio globale di vedere questa serie tv prendere vita! Quindi grazie per tutto il vostro sostegno e la vostra pazienza. Facciamo tutto questo per voi, e non potremmo farlo senza di voi!".