Percy Jackson, Rick Riordan risponde in italiano a una fan: 'Non farò cavolate'

I fan dei libri di Rick Riordan hanno ricevuto nei giorni scorsi la notizia, da tempo attesa e sperata, di una serie su Disney+ tratta da Percy Jackson. Lo stesso Riordan sta lavorando alla sceneggiatura, e le aspettative dei fan sono già molto alte, come si nota anche dalle interazioni sui social network.

Lo stesso autore si è guadagnato ulteriori simpatie su Twitter, dando prova di senso dell'umorismo e prontezza di spirito, oltre che di una insospettabile padronanza dell'italiano. Rick Riordan, infatti, aveva pubblicato un post su Twitter (in inglese) ringraziando i fan per l'entusiasmo dimostrato verso la notizia, e spiegando che non ci saranno, almeno per un po', novità su Percy Jackson relative a casting, produzione e curiosità varie, perché è ancora troppo presto.

Tra i tanti commenti, l'utente @angela_iardi ha scritto in italiano: "Non fare cavolate con la sceneggiatura, zio Rick."

A questo punto Riordan ha rassicurato a modo suo i fan, retwittando il commento e rispondendo, in italiano: "Non ci ho mai pensato, grazie."

Sotto il tweet si sono scatenati i commenti, soprattutto dei follower italiani, stupefatti dalla risposta nella nostra lingua. "Noi ci fidiamo di te zio Rick" ha scritto @teacherous, mentre @violet_hq propone di "consegnare le chiavi onorarie di questo stato a quest'uomo", e tanti altri sono i commenti di questo tenore.

Qualche giorno fa Rick Riordan ha pubblicato, sempre su Twitter, anche una foto della sceneggiatura di Percy Jackson, da cui potrebbe essere trapelato anche il titolo della futura serie Disney+.