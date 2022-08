Percy Jackson, Rick Riordan ne è sicuro: 'Ci sarà una seconda stagione'

Dopo che qualche mese fa la Disney ha approvato l'inizio della produzione della serie su Percy Jackson, è stato lo stesso scrittore dei romanzi ad annunciarne ottimisticamente il seguito.

Mentre la data di uscita della prima stagione di Percy Jackson and the Olympians sembra essere ancora lontana e non prima del 2024, già si pensa al secondo capitolo del progetto e ad aumentare le aspettative è lo stesso Rick Riordan, scrittore della saga di romanzi di riferimento.

Come ha rivelato lui stesso a GoodReads, nonostante non abbia ricevuto ufficialmente il via libera per una seconda stagione, si è già messo all'opera per offrire nuovo materiale alla produzione: "L'idea è quella, sì. Naturalmente, prima dobbiamo ottenere l'approvazione per le stagioni future. Al momento abbiamo il via libera per una sola stagione, ma se tutti voi la guarderete e vi piacerà, sono ottimista sul fatto che otterremo l'approvazione per farne altre".

Questa nuova serie Disney+ arriva più di 20 anni dopo il primo lavoro cinematografico con protagonista il semidio moderno di 12 anni Percy Jackson ed ha anche il compito di risollevare la credibilità del progetto, minata dai deludenti primi due film.

Fortunatamente per i fan le riprese della prima stagione sono già iniziate, sotto l'occhio vigile di Riordan.