Percy Jackson, via alle riprese: scoprite tutte le nuove aggiunte al cast della serie

Per i fan di Percy Jackson potrebbe sembrare un sogno, e invece è realtà: la serie tv di Disney+ basata sui libri di Rick Riordan ha finalmente dato il via alle riprese, e nel frattempo altri cinque attori si sono uniti al cast.

A Vancouver sono arrivati Dei e Semidei.

Le riprese della serie tv Percy Jackson and The Olympians sono iniziate nelle scorse ore nei pressi della città canadese, come ci mostra anche una foto condivisa dall'autore dei libri a cui si ispira lo show di Disney+, Rick Riordan, su Twitter (e che trovate anche in calce alla notizia).

Intanto, scopriamo anche che assieme all'interprete di Percy Jackson Walker Scobell e agli attori che presteranno il volto ad Annabeth e Grover Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri si aggiungono altri cinque nomi come guest star ricorrenti: Megan Mullally (Will & Grace), Glynn Turman (Super8), Virginia Kull (Big Little Lies), Timm Sharp (Enlightened - La Nuova Me) e Jason Mantzoukas (Il Dittatore)

Megan Mullally sarà Alecto a.k.a. Mrs. Dodds "la severa e irascibile insegnante di matematica di Percy, che potrebbe sembrare mostruosa a volte perché lo è. È una delle Furie, Alecto, che serve lealmente Ade, il Re degli Inferi".

Glynn Turman sarà Chirone ovvero Brunner "un altro degli insegnanti di Percy che è in realtà una creatura mitologica. Travestito da insegnante di Latino di Percy, Mr. Brunner o meglio Chiron è il famoso centauro e addestratore di eroi che fornirà a Percy una guida morale, quando ne avrà bisogno".

Jason Mantzoukas sarà invece Dioniso a.k.a. Mr. D. "l'irritabile e sarcastico direttore del Camp Half Blood, un campo in cui si addestrano i Semidei".

Virginia Kull interpreterà Sally Jackson, la madre di Percy. "Protettiva e amorevole, Sally ha cresciuto suo figlio sapendo che un giorno avrebbe dovuto 'cederlo' al pericoloso mondo degli Dei dell'Olimpo".

Timm Sharp, infine, sarà Gabe Ugliano, il compagno di Sally. "Egoista, rozzo e combattivo, Gabe è il marito di Sally e il padre adottivo di Percy".