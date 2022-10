Percy Jackson, riprese al via: ecco tutti i nuovi nomi del cast della serie Disney Plus!

Mentre Percy Jackson è ufficialmente in produzione, nelle scorse ore sono stati annunciati altri nuovi nomi che andranno ad aggiungersi al cast dell'attesa serie Disney Plus che si baserà sui romanzi di Rick Riordan, con l'approvazione dello stesso scrittore, come noto scontento dagli adattamenti cinematografici usciti in precedenza nelle sale.

Adam Copeland, Suzanne Cryer e Jessica Parker Kennedy si sono ufficialmente uniti al cast dello show che debutterà prossimamente sulla piattaforma digitale di casa Disney.

Questi ultimi si uniscono quindi ai series regular già annunciati Walker Scobell, Aryan Simhadri (Grover) e Leah Sava Jeffries (Annabeth) e alle guest star che appariranno in maniera ricorrente come Virginia Kull (Sally Jackson), Glynn Turman (Chiron alias Mr. Brunner), Jason Mantzoukas (Dioniso alias Mr. D), Timm Sharp (Gabe Ugliano) e Megan Mullally (Alecto alias Mrs. Dodds).

Variety riporta che Copeland apparirà come guest star ricorrente nel ruolo di Ares, il dio della guerra. Ares è descritto come "bello in modo malvagio e arrogante. Ama il conflitto e agisce come agente del caos ovunque vada".

La guest-star Cryer interpreterà Echidna, la Madre dei Mostri, che si dice sarà "pericolosa, intimidatoria e stranamente materna". Anche il ruolo di Medusa di Kennedy sarà una guest-star, in quanto interpreta la famigerata gorgone "offesa dagli dei e amareggiata". Medusa vive in isolamento finché i viaggiatori non si imbattono nel suo emporio".

Percy Jackson and the Olympians racconta la storia fantastica di un semidio contemporaneo di 12 anni, Percy Jackson (Scobell), che sta venendo a patti con i suoi poteri proprio quando Zeus lo accusa di aver rubato il fulmine maestro. Con l'aiuto dei suoi amici, Percy intraprende l'avventura della sua vita.

L'autore dei romanzi Rick Riordan e Jon Steinberg scrivono l'episodio pilota e James Bobin lo dirige. Steinberg e il suo socio produttore Dan Shotz supervisionano la serie e sono produttori esecutivi insieme a Bobin, Rick Riordan, Rebecca Riordan, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe, Anders Engström, Jet Wilkinson, Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell e D.J. Goldberg.

Dopo le critiche del passato, adesso una nuova foto del set di Percy Jackson and the Olympians conferma la fedeltà ai libri - quindi i fan più accaniti possono dormire sogni tranquilli.