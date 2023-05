Percy Jackson, rivelata la copertina della nuova edizione del romanzo targata Disney+

Oggi 2 maggio 2023 arriva in libreria il nuovo libro The Sun and the Star (scritto da Rick Riordan e legato all'universo narrativo di Percy Jackson); eppure, i progetti editoriali sulla saga fantasy non terminano qui: la novità in questione è The Lightning Thief, ripubblicato da Disney nei formati sia come romanzo che graphic novel.

La copertina, oltre al nome di Rick Riordan evidenziato in giallo, mostra il logo della serie Disney+ Percy Jackson and the Olympians con un tridente a fare da sfondo; in aggiunta, le pagine saranno arricchite da alcune "foto della serie". Quella della graphic novel, invece, mostra il celebre protagonista che brandisce la spada Riptide – sulla quale si scorge chiaramente il riflesso del volto di Ares, il dio della guerra. Entrambi i prodotti arriveranno sugli scaffali il 21 novembre 2023.

"Questa è soltanto una mia supposizione" ha dichiarato Riordan, "ma ho il presentimento che assisteremo a sempre più materiale promozionale via via che ci avviciniamo alla data di lancio della serie. Quando e cosa, però, ancora non saprei dirlo con certezza". Ha inoltre aggiunto: "Tutte le immagini di PR dovranno includere gli effetti speciali, ossia uno dei fattori che richiede più tempo in fase di post-produzione. Che posso dire: ho visto le prime bozze del materiali, le pubbliche relazioni, i poste promozionali, le foto del cast, eccetera, eccetera... e tutto ciò mi ha lasciato a bocca aperta!". In un'altra occasione, invece, Rick Riordan ha elogiato Adam Copeland di Percy Jackson, definendolo "un grande nei panni di Ares".

Come suggeriscono le parole dello scrittore, attualmente la serie è in fase di post-produzione, mentre il debutto su Disney+ è previsto per il 2024. Era il febbraio 2023 quando le star della serie Disney+ su Percy Jackson festeggiarono la fine delle riprese su Instagram.