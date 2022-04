Percy Jackson, Ryan Reynolds si congratula (a modo suo) con Walker Scobell

Nelle scorse ore scoprivamo che Walker Scobell sarà Percy Jackson nella serie tv di Disney+ dedicata alla saga letteraria scritta da Rick Riordan, e non poteva certo tardare ad arrivare un commento da parte di Ryan Reynolds!

Dopo messi e mesi di ricerche, finalmente i casting di Percy Jackson and the Olympians sembrano essere giunti al termine, almeno per quanto riguarda gli interpreti principali.

Nella giornata di ieri è arrivato infatti il primo grande annuncio, l'identità dell'attore che porterà il semidio dodicenne Percy Jackson sullo schermo, mentre si suppone che a breve possano venire comunicate anche quelle degli interpreti di Annabeth Chase e Grover Underwood, i migliori amici del protagonista.

Intanto però, tra i moltissimi che si sono congratulati con Walker Scobell c'è anche Ryan Reynolds, suo collega nel film Netflix The Adam Project, nel quale interpretavano rispettivamente la versione adolescente e la versione adulta dello stesso personaggio.

"Immagino che ciò faccia di me la versione adulta di Percy Jackson? Congratulazioni Walker Scobell! Per me sei sempre stato un semidio. #PercyJackson" ha scritto infatti su Twitter Reynolds.

Certo sarebbe davvero divertente se i due potessero interpretare di nuovo due versioni dello stesso personaggio, non trovate?

Intanto noi restiamo in attesa di nuove informazioni su Percy Jackson and the Olympians, le cui riprese dovrebbero iniziare a giugno.