Percy Jackson, la seconda stagione è ufficiale! Disney+ rinnova la serie

Stavolta non è andata per niente male, a Percy Jackson: il protagonista dei libri di Rick Riordan non aveva vissuto particolarmente bene il passaggio sul grande schermo avvenuto ormai un po' di anni fa, ma il mezzo televisivo sembrerebbe essersi rivelato ben più congeniale ai suoi scopi, come confermano le ultime decisioni di Disney.

Non che si tratti di un qualcosa di inatteso: già il finale della prima stagione di Percy Jackson sembrava fare da preludio a una più che probabile seconda stagione, ma si sa come vanno queste cose e, fino ad annuncio ufficiale, meglio evitare di cantar vittoria! Pochi minuti fa, però, Disney ha finalmente rotto gli indugi sul proseguo delle avventure dei nostri eroi nel mondo delle divinità greche.

Non ci è ancora dato sapere quali saranno i tempi d'attesa per i prossimi episodi, ma la certezza è che Percy Jackson tornerà su Disney+ per una nuova stagione: una notizia che farà sicuramente piacere a tutti coloro che hanno apprezzato questa nuova trasposizione dei romanzi di Rick Riordan (e non sono certo in pochi, a giudicare dai numeri registrati sin dall'esordio sulla piattaforma). E voi, cosa ne dite? Pensate che Percy Jackson meritasse effettivamente il rinnovo? Diteci la vostra nei commenti!