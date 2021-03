Percy Jackson, la serie Disney+ avrà un budget simile a WandaVisione e The Mandalorian?

L'autore di Percy Jackson Rick Riordan ha pubbicato sul proprio sito un post di aggiornamento su tutti i progetti a cui sta lavorando in questo periodo, inclusa la serie Disney+ basata sulla saga letteraria trasposta sul grande schermo senza fortuna qualche anno fa.

Lo show si trova ancora alle primissime fasi di sviluppo, tanto che lo scrittore fa notare che il progetto non ha ancora ricevuto il via libera definitivo per entrare in produzione (questo nonostante Disney+ abbia già svelato il logo ufficiale della serie), ma ora sono emerse delle interessanti informazioni riguardanti il budget.

Parlando dei soldi che verranno impiegati per realizzare la serie, Riordan ha infatti alluso ad un titolo dalla portata simile a WandaVision e The Mandalorian. "Fare buona televisione non è economico. Dal punto di vista della qualità, questo progetto deve confrontarsi con il successo di serie Disney+ come WandaVision e The Mandalorian" ha spiegato.

Trattandosi di serie legate a franchise come Marvel e Star Wars, tuttavia, è probabile che la serie di Percy Jackson non raggiungerà delle cifre di tale entità (si parla di circa 15 milioni di dollari a stagione), ma si tratta senz'altro di una buona prospettiva per i fan della saga.

"Abbiamo ancora un paio di mesi di discussioni e pianificazione prima di arrivare ad un piano definitivo e (si spera) ottenere l'approvazione per andare avanti. Sono ottimista che succederà," ha aggiunto Riordan. "C'è molta eccitazione, e aiuta davvero il fatto che la Disney capisca quanto sia meravigliosa e massiccia la fanbase di Percy Jackson, quindi grazie a tutti per questo!"

Riordan ha concluso avvertendo che tutte le informazioni o scoop riguardanti il cast o la trama della serie che stanno circolando in rete non sono attendibili, in quanto questo al momento è tutto ciò che lui stesso sa del progetto.

Intanto, l'autore ha rivelato che la sceneggiatura del primo episodio ha riscontrato un ottimo successo.