Percy Jackson, la nuova serie Disney+ si svela nel suo primo teaser ufficiale

Dopo mesi di attese, polemiche e annunci, finalmente al D23 è stato rilasciato il primo teaser ufficiale di Percy Jackson and the Olympians, la nuova serie Disney+ basata sulla famosissima saga di Rick Riordan.

Il filmato, accompagnato dalla voce narrante del giovane protagonista che ricorda l'estrema complessità e pericolosità dell'essere metà umani e metà divini, mostra di fatto il luogo dove questi giovani dei vengono addestrati. Mentre Percy sottolinea tutti i rischi che sono tenuti a correre, sullo sfondo si vedono le divinità prepararsi al loro destino con tanto di armature e armi.

Per ora non è stata ancora rivelata una data di uscita per la serie Disney+, nel teaser viene solo specificato al di sotto del titolo che lo show arriverà presto in streaming. Tutto lascia ipotizzare che Percy Jackson non arriverà prima del 2024, almeno stando alle parole dello scrittore che si è detto molto poco ottimista sul finire i lavori in tempi brevi e in particolare entro la fine del 2023.

E mentre siamo ancora in attesa di vedere la prima stagione, Rick Riordan assicurà che Percy Jackson 2 ci sarà. L'autore della saga ha infatti piani davvero grandiosi per questa produzione e non vede l'ora di metterli in atto.

Dopo questo primo teaser cosa ve ne pare di Percy Jackson? Ditecelo come sempre nei commenti.