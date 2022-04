Percy Jackson, la serie Disney+ trova il suo protagonista: ecco Walker Scobell!

Finalmente ci siamo! Dopo vari aggiornamenti sullo status di Percy Jackson and the Olympians, la serie tv di Disney+ basata sui libri di Rick Riordan, ecco che ci viene presentato il suo protagonista: Walker Scobell.

Se vi sembra un volto familiare è a buon ragione, dato che lo avete visto di recente fare faville nel ruolo di un giovane Ryan Reynolds nel film Netflix The Adam Project.

Stiamo parlando di Walker Scobell, l'attore che porterà sul piccolo schermo il dodicenne semidio protagonista della saga letteraria nata dalla fantasia di Rick Riordan.

E qualche tempo fa, proprio il celebre autore anticipava che i casting di Percy Jackson erano in corso, e che avevano già individuato dei potenziali interpreti per i ruoli principali (Percy, Annabeth e Grover). Sembra dunque che Scobell abbia colpito particolarmente la produzione, e di certo il successo di The Adam Project non avrà fatto che confermare la buona impressione che il ragazzo deve aver avuto durante i provini.

Adesso non ci resta che attendere i successivi annunci, e sperare che le riprese di Percy Jackson and the Olympians possano iniziare al più presto (d'altronde si vociferava già giugno 2022 come data ipotetica, e pare che sarà proprio quest'estate che partiranno i lavori).

E voi intanto, che ne pensate? Vi ispira la scelta di Walter Scobell come Percy Jackson? Fateci sapere la vostra nei commenti.