Percy Jackson, la serie includerà anche scene prequel? Parla Rick Riordan!

La tanto attesa serie televisiva Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo arriverà entro la fine di quest'anno su Disney+ ma pare che l'adattamento non si limiterà solo agli eventi della saga letteraria di Rick Riordan ma sarà anche un'occasione per espandere la storia raccontata nei romanzi dello scrittore e aggiungere qualche dettaglio antecedente.

Nel corso della D23, Rick Riordan ha confermato che la serie TV includerà delle scene prequel ambientate prima del Capitolo 1 del primo romanzo:

"In termini di trama, ci siamo attenuti molto strettamente ad essa. Quello che voglio dire - e che ho trovato davvero affascinante - è che siamo stati in grado di guardare alla storia, che ho scritto nel 2005, e dire: 'Cosa avrei voluto fare all'epoca? Quale background possiamo dare alle persone che conoscono la storia a menadito, ma che hanno ancora domande come: 'Come ha fatto Sally a incontrare Poseidone?' o 'Quali sono state le esperienze di Percy a scuola prima che lo vedessimo nel primo capitolo?'".

"Siamo stati in grado di approfondire la storia di questi personaggi e la chimica tra di loro in modo del tutto fedele [al libro] ma anche nuovo", ha dichiarato. A proposito, avete dato un'occhiata al primo trailer di Percy Jackson?

Riordan ha avuto un coinvolgimento molto limitato nei precedenti adattamenti cinematografici di Percy Jackson, cosa che suscitò ampie critiche da parte dei fan per il modo in cui i film si discostavano dai romanzi originali. Riordan ha recentemente respinto le critiche sul casting di Percy Jackson e ha sottolineato che Leah Jeffries (Annabeth), Aryan Simhadri (Grover) e Walker Scobell (Percy) sono state scelte perfette per il suo trio principale, esaltando la loro grande chimica sul set.

"In termini di aggiornamento della storia a distanza di 20 anni era importante che la guardassi con occhi nuovi e che mi assicurassi che la storia parlasse a tutti i bambini e che tutti potessero guardare questa serie e identificarvisi". In questo cast eterogeneo figurano anche Glynn Turman nel ruolo di Chirone e Lin-Manuel Miranda in quello di Ermes.